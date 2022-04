„Zastave budućnosti“ okupljaju 200 umetnika od sutra u NS

NOVI SAD – „Zastave budućnosti“ u naredna tri dana, od 28. do 30. aprila, zavijoriće više od 200 umetnika iz 20 zemalja, kroz gotovo 70 događaja u Kreativnom distriktu (Bulevar despota Stefana 5) u Novom Sadu.

Publika će imati priliku da pogleda čak 4 izložbe, cirkuske performanse i radionice, predstave, modne projekte, različite aktivacije, kao i mnogobrojne koncerte na čak 4 bine, kako domaćih mladih stvaralaca, tako i umetnika koji dolaze iz Italije, Holandije, Austrije, Estonije, Slovenije, Hrvatske, Luksemburga i Mađarske.

„Zastave budućnosti“ 28. aprila otpočeće izložbom „Otići ili ostati“ od 19 sati na Subinom platou, prvoj galeriji na otvorenom, a potom će publika moći da pogleda izložbu dečijih radova „Crteži putuju vremenom“ u novoobnovljenoj Radionici u Kreativnom distriktu.

Prostor Fabrike će od 19.30 biti i mesto susreta ljubitelja vizuelne umetnosti, koji će upoznati nove savremene prakse kroz izložbu „Razlike“, dok će izložba o studentskom životu „Oni žive” biti otvorena u 20 sati u Skladištu.

Muzički program počeće svojevrsnim „Džez maratonom“ na Sceni 4 kod Kulturne stanice Liman, gde će od 20 sati otpočeti koncert benda drumbooty, a nešto kasnije nastupiti i Arthur Pošing kvartet, Any Key Trio i Kijube, dok će na Sceni 2 smeštenoj iza Čeličane, takođe od 20 sati, nastupiti najpre bend Purple is the color, zatim sastav Hauptman, a u 22 sata – Marko Louis.

Tokom 29. i 30. aprila publici će se predstaviti Abase, Frontline Vibers, Turbojaž, potom predstavnici novog „novog talasa” u zemlji i regionu Skier and Yeti, Peki Pele, Fantom, Luka Rajić, KOIKOI, Sitzpinker, Xanadu, Tam, Kene Beri, Nihil, Ba$ha, Spejs Noksi, Bigru, Paja Kratak, No Filter i Rođeni, MickaLifa, Zoi, Piqued Jacks, Monohrom, Koala Voice, Nemanja, Porto Morto, Šajzerbiterlemon, kao i di-džejevi Yusyus, Sebastian Sćund, Đ Bend, Stevie Whisper i Feloneezy.

Umetnički izraz mladih koristiće i jezik teatra, perfomansa i mode, i to na festivalu primenjenog pozorišta „Umetnost na dlanu“ koji će biti održan u Fabrici i Birou, festivalu uličnog plesa Groovin’ i cirkuskim radionicama i performansima „Uravnoteži se! Cirkusom do balaNSa“ u Kulturnoj stanici Liman i Limanskom parku, projektu „Povezivanje kroz modu“ u Fabrici, gde će se predstaviti mladi dizajneri i dizajnerke, kao i u okviru performansa „Écoute/Expansion“ francuske koreografkinje Kico Diboa, u sali kompanije NIS.

„Zastave budućnosti“ stavljaju fokus i na aktivaciju i edukaciju mladih, promocijom zdravog načina života u okviru IDEA Pokretnog koktel bara, kulture i bezbednosti u saobraćaju kroz jedinstveni Simulator čeonog sudara u ĐOR ćill out zoni, kao i radionicama A1 Srbija – „Bolji vazduh za sve“ i „Ja kao digitalni urednik/urednica“ koju će voditi influenseri Aleksa Todorović i David Pavlović.

(Tanjug)

