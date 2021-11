„Zelena čoja Montenegra“ na sceni BDP: Priča o prijateljstvu

BEOGRAD – Predstava „Zelena čoja Montenegra“, nastala po motivima istoimenog romana Moma Kapora i Zuka Džumhura, u režiji Nikite Milivojevića, imaće premijerno izvođenje na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u utorak, 9. novembra u 19 sati, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije u BDP-u.

Reč je o koprodukciji JU „Grad teatar“ sa Gradskim pozorištem iz Podgorice i Beogradskim dramskim pozorištem, a prvo prikazivanje imala je porti manastira Starevići ovogodišnjem izdanju Grad teatar.

U Beogradu će biti upriličena i pretpremijera 8. novembra, a na redovnom programu BDP-a biće i 10, 14. i 15. novembra.

U predstavi igraju: Miloš Pejović, Dejan Đonović, Emir Ćatović/Božidar Zuber, Simo Trebješanin, Jelena Simić, Maja Stojanović, Andrija Kuzmanović, Branimir Brstina, Ivan Tomić, Milorad Damjanović, Ivan Zablaćanski i Stefan Radonjić.

Ljiljana Kapor je u obraćanju novinarima naglasila da „Zelenu čoju Montenegra“ njen pokojni suprug Momo Kapor i Zuko DŽumhur pisali kombinujući fikciju i istorijske činjenice, kao priču o neobičnom prijateljstvu između knjaza Nikole i u bici na Vučjem dolu zarobljenog Osman paše.

„Imali smo sjajnu premijeru u bajkovitom krajoliku manastira Stanjevići i jedva čekam da tu dimenziju pozorišta ožive glumce na sceni BDP-a. Nikita Milivojević je uspeo da u predstavu ugradi tu nesvakidašnju dimenziju prijateljstva između knjaza Nikole i Osman paše. Moma i Zuko su imali baš takvo priajteljstvo“ kazala je Ljiljana Kapor.

Kako je naglasila Moma i Zuko su napisali scenarijo za film „Zelena čoja Montenegra“ koji spletom okolnosti nikada nije snimljen.

„Taj scenario se zagubio…Dve godine nakon Zukine smrti 1989. godine, Moma je našao delove tog scenarija, i počeo da istražuje po arhivima detalje o Boju na Vučijem dolu…Kazao mi je da je pisao knjigu kao da mu Zuko diktira. Tako je nastala knjiga koju je Momo potpisao i Kukovim imenom“ kazala je Ljiljana Kapor.

Glumac Andrija Kuzmanović igra Osman pašu u predstavi „Zelena čoja Montenegra“.

Kako kaže nikada nije učestvovao u sličnom pozorišnom procesu.

„Intimno sam vezan za ovaj komad jer je Momo Kapor moj omiljeni pisac. Nikada me nisu umarale njegove knjige. Žao mi je što ga nisam upoznao. Nikita je napravio poseban svet u kojem smo mi učestvovali uz priliku da radimo sa kolegama iz Crne Gore. Jedva čekamo da igramo u Beogradu “ kazao je Andrija Kuzmanović.

On je naglasio da je da su mnogi ljudi koji su ga pratili u pozorištu kazali da je to do sada njegova najsloženija uloga.

„Pokušao sam da nađem atmosferu predstave u sebi i nisam brzao kao što imam običaj. Ključna tačka Osman paše je pomirenje sa sopstvenim životom. Njega nije bilo briga kada će da umre jer je umeo da živi i uživa u tom vremenu koje mu je preostalo. Prijateljstvo sa knjazom Nikolom je poseban deo njegovog života“ kazao je Kuzmanović.

Reditelj predstave Nikita Milivojević ističe da se odlučio za režiju predstave „Zelena čoja Montenegra“ jer je između ostalog istoimeni roman pročitao za jednu noć.

„Imao sam dobar osećaj oko postavljanja predstave i upustio sam se u to. Roman izgleda kao da je u jednom dahu napisan. Priča je na granici mogućeg i fikcije i to mesto me baš najviše inspiriše za stvaranje mojih predstava. Mešanje vremena i prostora u romanu mi se posebno učinilo zanimljivim, a naročito prijateljstvo između knjaza Nikole i Osman paše u kojem je kao u ogledalo preslikano Momovo i Zukino prijateljstvo“ kazao je Milivojević i dodao da je prostor manastira Stanjević bio jako inspirativno mesto za nastajanje pozorišta.

Zelena čoja Montenegra“ ovog meseca započinje svoj život i na festivalima regiona. Predstava je u zvaničnoj selekciji 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala „Bez prevoda“, koji se održava u Užicu, a izvođenje je zakazano za 7. novembar.

„Zelena čoja Montenegra“ će biti izvedena i u okviru regionalnog pozorišnog festivala „RUTA“ na sceni „Kamernog teatra 55“ u Sarajevu (BIH) 12. novembra 2021. godine.

Gostovanje predstave je najavljeno i na „Susretima pozorišta/kazališta“ u Distriktu Brčko (BIH), za 22. novembar 2021. godine.

Predstava će u Podgorici biti premijerno izvedena u petak, 10. decembra, a reprizno igranje zakazano je za dan kasnije, 11. decembra.

