Zlatni lav dokumentarcu o borbi fotografa Nen Goldin

VENECIJA – Dokumentarni flim „All the Beauty and the Bloodshed“ o američkom fotografu Nen Goldin i njenoj borbi protiv bogate porodice Sekler, osvojio je Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji.

Nagrada je otišla u ruke Laure Pitras, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, preneo je Rojters.

To je tek drugi put u 79-godišnjoj istoriji filmskog festivala u Veneciji, da je glavna nagrada dodeljena dokumentarnom filmu.

Nagradu za najbolju glumicu dobila je Australijanka Kejt Blanšet za ulogu u filmu „TAR“, dok je nagradu za najboljeg glumca dobio Irac Kolin Farel za ulogu u tragikomediji „The Banshee Of Inisherin“.

Srebrni lav pripao je francuskoj drami u sudnici „Saint Omer“, rediteljke Alis Diop koja je debitovala u igranom filmu nakon što je režirala niz dokumentarnih filmova.

(Tanjug)

