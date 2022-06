Žmaher: Ozbiljan je zadatak pevati pesme Elvisa Prislija

BEOGRAD – Poznati pevač Filip Žmaher večeras će održati mini koncert neprolaznih hitova Elvisa Prislija u velikoj sali Mts Dvorane, uoči premijere američkog filma „Elvis“, a specijalno za Tanjug ističe da ima veliko uzbuđenje i strast da ovaj nastup bude uspešan, jer je pred njim ozbiljan i odgovoran zadatak.

„Zaista mi je velika čast što ću pevati pesme Elvisa. Ja sam u mladosti rastao najčešće uz hard i progresiv rok muziku. Ovo je sada prvi put da detaljno analiziram Elvisov opus, trudeći se da izvučem ono najbolje i postajem možda tek sad zaista svestan koliki je njegov značaj za muziku, pogotovo za korene rokenrola. Elvis je imao glas i stas, i hitove koji su tresli planetu“ rekao je Žmaher o neprikosnovenom kralju rokenrola, čiji duh i dan danas živi i ostaje legenda za sva vremena.

„Možda nam danas pomalo nedostaje jedan takav pravi strejt muški predstavnik među svetskim muzičkim zvezdama, a da je takvog formata u smislu popularnosti”, smatra pop pevač.

Kralj rokenrola i dalje živi u duši i srcima planete, izgrađen je kult o njemu i nakon toliko decenija, čak ima i festival u Memfisu koji slavi njegov lik i delo.

Sigurno da postoji osećanje velike odgovornosti pre same premijere filma „Elvis“ kada se pevaju večne kompozicije.

Ipak, Žmaher je uveliko iskusan muzički umetnik koji je verovatno navikao na sve, i možda su trema i uzbuđenje pred nastup uveliko iza njega.

„Pevač ili muzičar koji kaže da nema uzbuđenja, čak i doze treme pred nastup, ne treba time da se bavi. Tako da u meni postoji strast i glad da ovaj nastup bude što bolji, iako je rok za pripremu bio relativno kratak. Ovo je ozbiljan stilski zadatak za mene”, iskren je Žmaher i dodaje da nije bilo jednostavno u pripremama preneti energiju i duh Elvisa, a sa druge strane ostati svoj.

„Od samog početka cilj nije bio da se Elvis u potpunosti kopira, pevački i vizuelno. Ima ljudi koji to dobro rade, ali meni to nije bio cilj u ovom nastupu“, smatra naš pevač za Tanjug, koji će večeras nakon svog nastupa ostati sa zadovoljstvom da gleda najnoviji film o Elvisu, maštovitog reditelja Baza Lurmana („Mulen Ruž“, „Romeo i Julija“).

Elvisa Prislija na filmu tumači glumac Ostin Batler, buduća zvezda Holivuda, poznat iz raznih filmova i TV serija, a njegovog menadžera igra – Tom Henks.

Novi trend je nastao u SAD da se snimaju uveliko filmovi o biografijama muzičkih velikana, a kod nas upravo u sadašnjoj Mts Dvorani, pojedini domaći muzičari su pevali pre projekcije na premijeri.

Podsetimo, za hit film o grupi Queen – „Boemska rapsodija“ (Bohemian Rhapsody) pevali su momci iz “Queen – The Real tribute band”, dok je za ostvarenje o Areti Frenklin – „Milost“ (Grace) nastupila naša soul i džez pevačica Bojana Stamenov.

Takođe, u Holivudu je snimljen pre nekoliko godina i film „The Rocketman“ o britanskoj pop zvezdi Eltonu Džonu, kao nova matrica američke kinematografije.

„Naravno da takvi umetnici zaslužuju da se snime filmovi o njima, i taj trend je dobar, ali ima jedna stvar koja me iritira. U cilju komercijalizacije, neki scenaristi i producenti često odstupaju od najpreciznijih i potpuno istinitih činjenica iz života tih ličnosti. To se naziva kao „kreativnom slobodom reditelja“ ili „stilizacijom“, a po meni je to nešto nedopustivo, jer iskrivljuje sliku o muzičkoj ličnosti o kojoj se snima film. Čak se menjaju u priči neki događaji i njihov redosled. E,to bih ja zabranio”, kategoričan je Žmaher, koji je svestan da se na SAD tržištu sve ipak vrti oko novca i profita.

Ima toliko muzičara o kojima bi mogli da se snimaju filmovi, a Žmaher bi na velikom platnu voleo da vidi ekranizacije života i karijere Dejvida Bouvija i rok grupa „Pink Floyd“ i „Deep Purple“.

(Tanjug)

