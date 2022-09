Kraljica je obožavala ove palačinke, slala ih je i američkom predsedniku: Ovo je recept

Recept za palačinke koji je kraljica Elizabeta II poslala američkom predsedniku Dajtu D. Ajzenhaueru 1960. godine proširio se Internetom, a njegova fotografija je objavljena na Redditu. Drop scones, vrsta poslastica nalik američkim palačinkama, poslužena je za doručak u dvorcu Balmoralu kada su 1960. kod kraljice u gostima bili američki predsednik Dajt D. Ajzenhauer i njegova supruga Mami, a desert je toliko oduševio par da su zatražili recept. Kraljica je nešto kasnije poslala pismo i recept Ajzenhaueru.

