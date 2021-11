Novi recept za palačinke, niste ih sigurno probali na ovaj način, fenomenalne su

Palačinke do sada sigurno niste pravili na ovaj način, a dobijate fantastičan doručak ili večeru i to za tren oka. Umutite testo sa sirom i ispečete, i to je sve. Uspeva svima i možete da služite sa jogurtom, svežim paradajzom, šunkom…

Ako ste ipak ljubitelj klasičnih palačinki možete ih spremiti i ovako:

Sastojci:

2 jajeta

so

150 g feta sira

300 ml mleka

200 g brašna

1/2 kašičice praška za pecivo

maslac

Priprema:

Umutite jaja, sir i mleko. Dodajte prosejano brašno sa praškom za pecivo. Sjedinite. Nauljite tiganj (malo više nego za palačinke) i kutlačom sipajte smesu. Pecite 5 minuta na srednjoj temperaturi, a zatim uz pomoć tanjira okrenite i pecite 2 minuta. Sa ovom smesom dobićete 2-3 deblje palačinke. Premažite maslacem gotovu palačinku.

