Samo za poželeti: Palačinke sa piletinom

Sastojci:

Palačinke:

125 g brašna

3 dl mleka

2 jajeta

malo soli

Fil:

25 g maslaca

250 g gljiva po želji

250 g pilećih prsa, rezanih na sitne komade i prethodno skuvanih

1 glavica crnog luka

Beli sos:

25 g maslaca

25 g tvrdog sira

2 kašike brašna

5 dl mleka

pavlaka za kuvanje

so i biber

Priprema:

Prvo napraviti palačinke. U posudu staviti brašno, so i umućeno jaje. Dodati mleko i mešati dok se grudvice ne rastvore. Smesu ostaviti da ostoji. Na maslacu ispržiti luk i dodati prethodno iseckane gljive, a zatim i skuvanu piletinu. U tiganj istopiti maslac i dodati brašno pa u to sipati mleko uz neprestano mešanje oko 5 min. Pola belog sosa sasuti u piletinu, posoliti i pobiberiti. Drugu polovinu sosa vratiti na šporet, dodati pavlaku za kuvanje, posoliti i pobiberiti. Smesu za palačinke peći na zagrejanom ulju. Palačinke filovati sa mesom i zarolati. Kada to završite, sve ih zarolajte i ređajte u posudu i prelijte belim sosom. Pospite po njima sitno izrendan sir, i zapecite ih u rerni.