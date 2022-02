Gužvara – odlično jelo za svaki dan

Gužvara je vrsta pite sa sirom od gotovih kora. Nije vam potrebna nikakva posebna veština ni trud da je napravite. Baš je zato dobar izbor za svaki dan.

A šta je razlikuje od neke druge slane pite i kako je dobila ime? To što se sprema tako da na dno lagano nauljenog tepsije stavite dve kore, a jednu ostavite sa strane – ona će ići na vrh.

Ostale kore zgužvate i te gomilice slažite jednu do druge u kalup pa prelijete pripremljenom smesom od sira. Poklopite korom koju ste ostavili sa strane i poravnate da ništa ne viri van kalupa. Ako želite, pre pečenja je možete premazati razmućenim jajetom, ali i ne morate. Složenu gužvaru ispečete i to je to.

Sastojci:

500 g gotovih kora za pite

500 g svežeg sira

2 čaše jogurta

100 ml mineralne vode

4 jaja

200 ml mleka, videćete ako je potrebno još

½ kašičice esoli

Priprema:

1. Pripremite smesu od sira

Sve sastojke osim kora izmešajte žicom za mučenje ili električnim mikserom da dobijete glatku smesu. Mleka dodajte toliko da smesa bude gusta kao ona za palačinke.

2. Ređajte u plehu za pečenje

Na dno lagano nauljene tepsije stavite dve kore, a jednu ostavite sa strane, ona će ići na vrh. Ostale kore zgužvajte i njih slažite jednu do druge u kalup pa prelijte pripremljenom smesom od sira.

Poklopite korom koju ste ostavili sa strane i poravnajte da ništa ne viri izvan kalupa.

3. Pecite do zlatnožute boje

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni pola sata do 40 minuta, u zavisnosti od jačine rerne.

Kad izvadite gužvaru, ostavite 15 do 20 minuta da se ohladi i onda je možete seći.

Prijatno!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.