Nema bolje poslastice: Kremasti med je hit u svetu, a pravi se očas posla

Sigurni smo da svi u kuhinji imate bar jednu teglicu meda. On se može upotrebiti u različite svrhe – kao dodatak mnogim jelima, ali, pored čaja, i nesvakidašnjim pićima.

Ipak, ukoliko se fokusiramo samo na gastronomski aspekat, med pronalazimo kao glavni sastojak novog viralnog trenda. U pitanju je ,,whipped honey“, odnosno kremasti med, koji se može napraviti u kućnim uslovima.

Iako je jedna konkretna Instagram objava u poslednjih nekoliko dana pokrenula diskusiju o tome šta je kremasti med, ovaj koncept nije nikakva novina. Štaviše, kremasti med postoji odavno i mnogi ga, iako se može kupiti u pojedinim prodavnicama, prave u kućnim uslovima.

Kremasti med ima iste benefite kao i običan proizvod jer je on, suštinski, med sam po sebi. Iako može da se koristi u iste svrhe kao i običan med, mnogi ga preferiraju zbog mekše i svilenkastije teksture. Takođe, iako mu je tekstura potpuno drugačija, on ne poseduje nikakve dodatne sastojke, ističa Journal.rs.

Kremasti med se pravi na veoma jednostavan način i ne iziskuje previše vremena.

U posudu sipajte pola tegle meda, odnosno čitavu teglu ili po želji čak i veću količinu. Drugim rečima, ukoliko krem med pravite prvi put i niste sigurni da li će vam se svideti ukus, nemojte preterivati. Nakon toga, uključite mikser na srednju jačinu i ostavite med da se muti oko 15 do 20 minuta. Primetićete da će on postati svetliji i kremastiji, a to je pokazatelj da ste na dobrom putu. Naposletku, sve što je neophodno jeste da ga ulijete u originalnu teglu ili neku drugu posudu.

Kremasti med možete da poslužite uz tost hleb, palačinke, vafle, mafine, voće, a možete da ga stavite čak i u kafu. Isprobajte ga na različite načine i odlučite koja kombinacija vam se najviše sviđa.

