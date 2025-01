Idealno za slavsku i prazničnu trpezu: Jagnjeći but sa začinima

Sastojci (za 4 osobe)

1,5 kg jagnjećeg buta

so, biber i piment

4 čena belog luka

kašika limunove kore

3 kašike senfa

100 ml ulja

glavica luka

kašika začina C

2 lovorova lista

grančica ruzmarina

200 ml vina

100 ml slatke pavlake

Način pripreme

Dva čena belog luka, biber i piment usitnite. Dodajte limunovu koru, so, senf, 2 kašike vode i kašiku začina C, pa premažite but i ostavite da odstoji 12 h.

U ugrejanu rernu stavite pleh s uljem, stavite meso i pecite na 200°C 30 minuta. Luk i ostatak belog luka s lovorom i ruzmarinom stavite u sok od pečenja.

Prelijte s pola količine vina i ostavite da se peče još 1 h. Podlivajte, a pred kraj zalijte s 200 ml vode i ostatkom vina.

Sos procedite, dodajte pavlaku i prokuvajte, pa prelije but.

