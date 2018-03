Pohovana piletina sa pireom od povrća

Sastojci (za 4 osobe)

500 g pilećeg belog mesa

1 jaje

so

50 g brašna

100 g prezli

1 supena kašika ulja

300 g krompira

100 g šargarepe

1 brokoli (300 g)

100 g graška

20 g putera

Način pripreme

Pileće belo meso istanjiti, iseći žilice i ispanirati ga u brašnu, izmućenom jajetu i prezlama. Staviti u pleh i četkicom premazati ulje po mesu.

Peći u rerni 25 minuta na 200 stepeni C. Za to vreme skuvati na krupnije kockice isečeno povrće. Kad se povrće skuva, ocediti višak vode i ispasirati dodajući so i puter. Po potrebi razrediti pire vodom u kojoj je povrće kuvano.

Pohovanu piletinu servirati sa pireom.

Napomena: Ukoliko su vaši ukućani navikli samo na pire od krompira, evo prilike da pokažete da se na sličan način mogu pripremiti i druge vrste povrća i da se ishrana može obogatiti raznovrsnim i po zdravlje veoma korisnim vrstama povrća.

Vreme pripreme: 40 minuta