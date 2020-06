Preukusan ručak spreman za pola sata (video)

View this post on Instagram

Nemate vremena, a treba vam rucak? Ovo je idealan recept za vas. Potrebne su vam paprike, sir, jaja, malo kajmaka i slanina. Postupak je sledeći: Paprike operite, isecite na polovine i očistite od semenki. Napunite smesom od sira, jaja i kajmaka. Za dve peprike trebace vam kriška sira, kašičica kajmaka i jedno jaje. 1. Sve sastojke sjedinite. 2. Napunite paprike 3. Preko dodajte parče slanine Pecite na 180C oko 20-30minuta. Poslužite uz salatu i ručak je gotov. #paprika #leto #povrce #soisecerkuhinja