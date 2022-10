Pripremite odrezak kao iz restorana: Marinada će vas oduševiti, a tako je jednostavna

Priprema odreska može se činiti tako jednostavnom, kao da je dovoljno pripremiti roštilj ili vrući tiganj. Međutim, potrebno je puno više pripreme nego što mislite.

Prvo morate da odaberete pravi komad mesa, nakon toga odlučiti kako želite da ga ispečete, uz šta želite da bude poslužen i koji stepen pečenosti želite da postignete. Još jedna važna odluka je marinada koju ćete odabrati, i to nije samo stavljanje mesa u neki umak.

– Mariniranje odreska radi se iz više razloga, ali dva glavna su ukus i tekstura. Jednom kada marinada dođe u dodir s mesom, počinje da razgrađuje tkivo, čineći meso mekanim – rekao je Stiven Bukof, glavni kuvar u hotelu The Langham u Bostonu, za Eat This, Not That!.

Kako pripremiti marinadu?

Bukof kaže da jedan od njegovih omiljenih recepata za marinadu kombinacija crvenog vinskog sirćeta, soja sosa, maslinovog ulja, čena svežeg belog luka, ljutike, ruzmarina, majčine dušice, soli, bibera i vorčester sosa.

– Tečne sastojke pomešajte u posudi, a zatim zdrobite čen belog luka i ljutiku naseckajte na trakice. Dodajte ih u posudu sa svežim začinskim biljem, solju i biberom – objasnio je Bukof.

Nakon što se marinada pripremi, odrezak možete staviti u kesicu i sipati marinadu. Potom kesicu zatvorite i stavite u frižider na najviše dva sata, ali i jedan sat je dovoljan. Ako ga držite duže od dva sata, biće previše zasićen ukusom marinade, što će oduzeti prirodni ukus odreska.

– Marinade su zabavan način igranja s ukusima. Možete odabrati tropske ukuse s voćem, umami sa sojom ili zeljaste sa svežim začinskim biljem i uljem. Uopšteno, možete postići dublji ukus i nežnost kada ih koristite – kaže Bukof.

Dodaje da nakon toga odrezak možete peći na koji god način želite.

– Možete ga pripremiti na bilo koji način, ali obično bih koristio roštilj jer volim visoku temperaturu i koricu od ćumura. Ali možete i pržiti i peći – zaključio je Bukof.

