Recept za nestvarno dobru pohovanu piletinu pregledalo je čak 5 miliona ljudi

Pileće belo meso nije poznato kao sočno, što se dodatno može pogoršati pripremom. Na sreću, postoje kulinarski trikovi pomoću koji možemo postići potpuno suprotan efekat. Serž sa YouTube kanala Iti s delicious (@Esistlecker) objavio je recept za ono što tvrdi da je najsočniji pileći file, prenosi dnevnik.rs.

Reč je o pilećim grudima koja se istanje na tanke šnicle, a potom napune maslacem, koprom i narendanim parmezanom, urolaju, paniraju s jajima i prezlom, a potom ispeku u rerni.

Video pod nazivom „Naučio sam ovaj trik u restoranu! Najfiniji pileći file“ (Learned this trick in a restaurant! The most delicious chicken breast) u svega mesec dana pogledalo je više od pet miliona ljudi iako Serž ima tek 31 hiljadu pretplatnika.

Sastojci:

4 komada pilećih prsa

100 g narendanog parmezana

100 g putera

50 g sveže mirođije

50 g prezle

1-2 jaja

so i biber po želji

Priprema pilećih prsa:

Presecite pileća prsa po pola tako da dobijete sveukupno osam šnicli

Istanjite šnicle, posolite ih i pobiberite po želji.

Narendani parmezan pomešajte s naseckanom mirođijom i stavite sa strane.

Puter narežite na osam jednakih delova.

Komadić putera stavite na piletinu i razmažite ga preko površine mesa.

Narendajte parmezan. Veći deo pomešajte s naseckanom mirođijom i stavite u zasebnu činiju.

Ostatak sitno naseckanog parmezana pomešajte s prezlom i stavite na tanjirić.

Mešavinu parmezana i mirođije stavite na pileća prsa koja ste premazali puterom.

Zamotajte piletinu u rolnicu.

Umočite rolicu u izlupano jaje, a potom je uvaljajte u mešavinu parmezana i prezle.

Ponavljajte postupak dok ne napravite svih osam pilećih rolnica. Poređajte rolnice u pleh.

Pileće rolnice odložite u prethodno zagrejanu rernu na 200℃, 50 minuta.

Poslužite rolnice s umakom po želji. Prijatno!

Kompletan postupak pripreme pilećih rolnica pogledajte u YouTube videu It is delicious.

