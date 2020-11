Recept za sve ljubitelje ljute hrane: Piletina u soja sosu

Ljubitelji ljute hrane obožavaće ovaj recept

Sastojci:

4 komada belog mesa bez kožice isesckanog na kockice

1 supena kašika neslanog soja-sosa

2 supene kašike kukuruznog brašna

1 veliko jaje

2 supene kašike suncokretovog ulja

2 male crvene čili papričice tanko iseckane

2 isckane paprike (1 crvena, 1 zelena), bez semenki i

2 tikvice srednje veličine, isečene na štapiće

Za preliv:

300 ml pilećeg bujona

2 supene kašike neslanog soja-sosa

4 supene kašike pirinčanog sirćeta

2 supene kašike pasiranog paradajza

1 supena kašika kristal šećera

2 kašičice kukuruznog brašna

Priprema:

U posudi pomešajte komade piletine sa soja-sosom.

U posebnoj posudi umutite kukuruzno brašno sa jajima, da se dobije testo, a ulje zagreejte utiganju.

Umočite piletinu u testo i pržite na visokoj vatri 4 do 5 minuta, dok ne postane zlatna i hrskava.

Izvadite piletinu iz ulja pomoću rupičaste kutlače i stavite na tanjir obložen papirom za pečenje.

Dodajte čili papričice u tiganj i pržiti 3 do 4 minuta, zatim dodajte sve sastojke za preliv, osim kukuruznog brašna.

Krčkajte na visokoj vatri 5 minuta.

Zatim u šolji izblendajte 2 do 3 supene kašike sosa sa preostalim kukuruznim brašnom, dok ne postane glatka smesa.

Vratite u tiganj i krčkajte dok se sos ne zgusne.

Vratite piletinu u vok i dinstati 2 do 3 minuta, dok ne postane lepljiva.

Servirajte u dubokim posudama.

