Ručak koji osvaja sva vaša čula: Piletina sa belim lukom i podvarkom

Sastojci:

1 glavica kiselog kupusa

1 glavica crnog luka

150 g mesnate slaninice

150 ml ulja

so

biber

lovorov list

peršun

mirođija

beli luk

začini po ukusu

1 pile (batak, karabatak, belo meso)

Priprema:

Najpre pripremite kiseli kupus, tako što ćete ga iseckati na trakice, ili kako se to kaže na ribanac. Ukoliko je slan i intenzivnog mirisa i ukusa, prethodno ga možete oprati vodom, ali samo na kratko da isperite taj ukus. Ostavite da se cedi.

Crni luk i slaninicu iseckajte na kockice, pa prodinstajte na ulju i par kašika vode, u odgovarajućoj šerpi. Dinstajte uz mešanje par minuta da se slaninica dobro uprži, i da luk omekne.

Dodajte zatim ribanac, promešajte, pa postepeno dodajte vodu koliko da ga prekrije. Ostavite da se sve zajedno krčka na umerenoj temperaturi. Povremeno promešajte i dodajte vodu kada uvri, uvek koliko da prekrije kupus. Dinstajte tako oko 20-30 minuta, koliko je potrebno da kupus fino omekne.

Kada kupus omekne sklonite šerpu sa ringle, zatim dodajte začine, pa dobro promešajte.

Pripremite piletinu, očistite i isecite na željene komade. Za pripremu podvarka biće vam potrebni i bataci i karabataci, plus belo meso, jer će tako podvarak biti dosta ukusniji i sočniji. Belo meso je suvo, pa ukoliko koristite samo njega, neće biti to to.

Dakle, isecite pileće meso pa uvaljajte u malo ulja i soli. Vreme je za slaganje u tepsiju.

Odgovarajuću tepsiju lepo podmažite, zatim na dno tepsije poredjajte pripremljen kupus. Preko kupusa složite komade piletine. Tepsiju prekrijte alu-folijom, pa pravac u zagrejanu rernu na 200 stepeni.

Pecite oko 30 minuta, zatim skinite foliju pa proverite kako jelo napreduje. Sve zavisi od vaše rerne, ali trebalo bi da sada sklonite foliju, okrenete piletinu na drugu stranu a kupus blago promešate. Nastavite pečenje još nekih sat vremena, manje-više.

Tokom tih sat vremena, možete još jedanput da okrenete piletinu a kupus promešate. To radimo da bi se sve jednako ispeklo i ukrčkalo. Gotov podvarak izvadite iz rerne, pa poslužite topao uz priloge po želji.

Umesto piletine možete iskoristiti neko drugo meso, suhomesnato ili slaninicu.