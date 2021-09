Spolja hrskavo, iznutra meko: Najbolji recept za piletinu u belom sosu

Ne znate šta da spremate za ručak? Piletina je uvek dobro rešenje, pogotovo ako je u kombinaciji sa krompirom. Svi znamo da belo meso često bude suvo, ali sa ovim receptom nema greške. Ovakvom pripremom dobićete belo meso koje će spolja biti hrskavo, a unutra sočno i mekano. Nekoliko puta smo napomenuli da uvek treba da imate bujon u zamrzivaču jer on svako jelu da poseban šmek.

Ako želite možete da napravite pohovano belo meso, a da ne upotrebite jaja, brašno i prezle.

Sastojci:

500 g pilećeg filea

1 crni luk

4 čena belog luka

150 g brašna

200 g parmezana

beli luk u prahu, so, biber

200 ml bujona

200 ml pavlake za kuvanje

Priprema:

U meso utrljajte začine (so, biber i beli luk u prahu), a zatim pomešajte brašno i parmezan (100 g), pa uvaljajte meso u to. U tiganj sipajte malo ulja i puter, pa propržite meso. Zatim ga izvadite i dodajte seckani crni luk, a kada se on proprži i seckani beli luk. Sipajte bujon, parmezan (100 g) i pavlaku za kuvanje. Kada sos počne da ključa vratite meso i ostavite još par minuta.

