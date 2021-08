Jeftina, ukusna i brzo se pravi: Vegansku picu svi obožavaju

Najbolja veganska pica napravljena sa korom od začinskog bilja, jednostavnim sosom od paradajza, mnogo dinstanog povrća i veganskim parmezanom. Tanka kora i pregršt ukusa će doneti neverovatno zadovoljstvo.

Sastojci za testo:

1/2 jedne kore za picu

1/2 šolje crvene, zelene i narandžaste paprike, isceskane na tračice

1/3 šolje iseckanog crvenog luka

1 šolja iseckanih šampinjona

1/2 kašičice osušenog ili svežeg bosiljka, origana i belog luka u prahu

1/4 kašičice morske soli

Sos:

1 konzerva organskog paradajz pirea

1/2 kašičice osušenog ili svežeg bosiljka, origana, belog luka u prahu, granuliranog šećera

1/4 kašičice morske soli (po ukusu)

Za toping:

1/2 šolje veganskog parmezana

Pahuljice crvene paprike i sušeni origano

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni C i postavite rešetku na sredinu pećnice. Stavite veliki tiganj na srednju temperaturu. Kada se zagreje, dodajte 1 kašiku maslinovog ulja, luk i papriku. Začinite solju, začinskim biljem i promešajte. Kuvajte dok ne omekša, dodajući pečurke u poslednjih nekoliko minuta. Osatvite po strani. Pripremite sos dodavanjem paradajz sosa u činiju za mešanje i dodavanjem začina i soli po ukusu. Po potrebi prilagodite začine. Ostavite po strani. Napomena: Ako koristite paradajz pastu, dodajte vodu da se razređuje dok se ne postigne željena konzistencija. Pripremite veganski parmezan ako to već niste učinili tako što ćete u kuhinjskoj mašini usitniti sirove indijske orahe, morsku so, nutritivni kvasac i beli luk u prahu, dok se ne dobije fin obrok. Prebacite u teglu i ostavite u frižideru da ostane svež. Razvaljajte testo na pobrašnjenu površinu i prebacite na okrugli pleh obložen pek papirom. Ubacite picu sa pek papirom direktno u rernu. Prelijte željenom količinom paradajz sosa, malo parmezana i stavite dinstano povrće. Pomoću lima za pečenje nežno gurnite picu sa pek papirom direktno na rešetku za pećnicu. Pecite 17-20 minuta ili dok ne postane hrskavo i zlatno braon. Poslužite sa preostalim parmezanom, sušenim origanom i pahuljicama crvene paprike.

