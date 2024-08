Napitak kome je teško odoleti: Limunada sa ananasom i votkom, savršena kao letnje osveženje (recept)

Limunada sa anansom i votkom, savršena kao letnje osveženje

Nema boljeg načina da se osvežite tokom vrelih letnjih dana nego s hladnom limunadom. A ako dodate malo votke, dobijate savršen napitak za sunčane trenutke. Ovaj recept unapređuje klasičnu limunadu dodajući malo začina i tropskog okusa.

Sveže isceđeni limuni mešaju se sa votkom u kojoj je bila halapenjo papričica, zajedno sa slatkim sokom od ananasa, stvarajući osvežavajuće piće sa blagim ljutkastim notama.

Za dodatnu jedinstvenost, možete dodati meksički ljuti umak od različitih čili papričica, koji se, u malim količinama, može naneti na ivicu čaše, a za ukras možete koristiti kriške limuna i halapenjo papričice, piše Miss 7.

Šećerni sirup za savršen ukus

Ono što će vam obavezno trebati je šećerni sirup. No, ne brinite, on se lako pravi. Zagrejte 100 ml vode sa 100 g šećera. Mešajte dok se šećer ne istopi pa sklonite s vatre. I to je to!

Sastojci za 2 čaše:

– 1/2 halapenjo ili neke druge ljute papričice

– 1/2 šolje votke

– 1/2 šolje soka od limuna

– 3/4 šolje soka od ananasa

– 2 kašike šećernog sirupa

Priprema:

Stavite u votku halapenjo ili drugu ljutu papričicu i ostavite da odstoji 6 do 8 sati, na primer, preko noći.

Izbacite papričicu iz votke.

Napunite šejker ledom.

Dodajte u šejker 1/2 šolje votke u kojoj je bila papričica, limunov sok, sok od ananasa i šećerni sirup.

Zatvorite šejker i mućkajte ga dok se smeša na ohladi i postane penasta.

Sipajte koktel preko leda u pripremljene čaše.

Ukrasite po želji s kriškama paprike i limuna i poslužite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

