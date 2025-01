Najzdravija salata na svetu, od kivija i potočarke, prepuna antioksidanata i vitamina

Potočarka je proglašena za najzdraviju biljku na svetu, upravo zbog obilja hranljivih materija koje mogu da spreče bolesti i zaštite sportiste od povreda, saopštili su uzgajivači kvalitetne hrane iz kompanije B&W, piše Index.hr.

Ovo je najzdravija biljka na svetu, jer je dobila savršenih 100 od 100 poena, pobedivši kineski kupus (91,99 poena), blitvu (89,27 poena), cveklu (87,08 poena) pa čak i spanać (86,43 poena), prema procenama Centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Potočarka ima visok nivo aminokiselina i antioksidanata. Ostale prednosti uključuju velike količine gvožđa, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma i vitamina K.

Potočarku možete dodati u salatu, smuti, sendvič, tortilju, omlet ili picu.

Plodovi kivija smatraju se supervoćem – prepuni su antioksidansa, vitamina C, kalijuma, folata, polifenola (fenolne kiseline) i vlakana i dobar su izvor vitamina E. Kivi uz to poboljšava probavu nekoliko uobičajenih proteina iz hrane, uključujući teško probavljive proteine kazein/natrijum kazeinat (mlečni protein) i protein goveđih mišića, a za to je najzaslužnija njegova glavna komponenta – aktinidin, enzim koji razgrađuje proteine u aminokiseline.

Dobar i za probavu

Kivi takođe ublažava zatvor omekšavajući stolicu. Iako mnogi znaju za dobrobiti kivija kao voća, prevladava mišljenje da su njegove moći kao prirodnog pomagača probavnog sistema često zanemarene u korist drugih načina pomoći probavi.

Sastojci (4 porcije)

1/2 veze potočarke, oprane i osušene

3 kivija

125 g manjih šampinjona

75 g osušenog paradajza u ulju

Preliv

2 kašike hladno ceđenog maslinovog ulja

1 kašika crvenog vinskog sirćeta

1/2 kašičica soli

sveže mleveni crni biber

Priprema

Iscepkajte mlade grančice sa potočarke i bacite stabljiku. Oljuštite i isecite kivi. Grančice potočarke i kivi stavite u veću činiju.

Obrišite pečurke vlažnom kuhinjskom krpom i odsecite krajeve drški. Isecite na listiće i stavite u činiju. Prepolovite osušeni paradajz, dodajte ga u činiju i pažljivo promešajte.

Pomešajte ulje, sirće, so i biber u manjoj šerpi. Prelijte preko salate i lagano promešajte. Podelite salatu na 4 tanjira i odmah poslužite.

