Da li je dobro pržiti hranu na maslinovom ulju? Doktorka šokirala svojim odgovorom

Doktorka Katarina Bajec govorila je o maslinovom ulju – kako deluje na naše telo i da li je na njemu zdravo pržiti hranu ili ga samo koristiti za salate.

Naučnici sa Harvarda su istraživali uzroke smrti određenog broja ljudi i povezivali su ih sa načinom ishrane, stilom života i koliko su ti ljudi konzumirali mediteransku ishranu koja se zasniva na maslinovom ulju.

Ono što su pronašli jeste da je kod ljudi koji su bazirali svoju ishranu na maslinovom ulju rizik od nastanka demencije bio mnogo manji.

„Maslinovo ulje nije samo ulje, već sadrži nezasićene masti, vitamin E i antioksidante. To je riznica dobrih nutritivnih svojstava“, kaže dr Bajec i dodaje da se maslinovo ulje zbog svoje boje naziva i zlatnim napitkom.

Dr Bajec objašnjava da kako god da se odlučimo da konzumiramo maslinovo ulje, bilo da ga pijemo ujutru ili ga stavljamo u salate mi ga pravilno unosimo u naš organizam.

„Postoji taj mit koji kaže da maslinovo ulje treba samo da se koristi za salate u tom svežem obliku i da na njemu ne treba ništa da se priprema.

Šta je bitno da se razluči?

Postoji nešto što se zove tačka dimljenja, a to je ona tačka kada zagrevate ulje i ono počinje da isparava i da dimi i na toj tački dolazi do razlaganja hemijskih veza i do nastanka slobodnih radikala koje mi ne volimo kada govorimo o zdravlju“, objašnjava doktorka, prenosi Espreso.

Dalje ona kaže da je tačka dimljenja maslinovog ulja jako visoka, tako da maslinovo ulje može da se koristi i za prženje i za pripremu hrane, ali generalno prženje je nešto što treba da izbegavamo, ali maslinovo ulje se ponaša kao i svako drugo ulje, pa, kako kaže Bajec, možda čak i bolje, što su dokazale i brojne ozbiljne studije.

