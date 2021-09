Jednostavni trik uz koji će vam pomfrit baš uvek ispasti savršeno kao u restoranu

Pomfrit u restoranu uvek je ukusniji nego onaj koji pravimo kod kuće, ali postoji mali trik koji i te obične „kućne“ krompiriće može pretvoriti u najukusniji specijalitet.

Za početak, važno je odabrati savršen krompir. Birajte one „brašnastije“, s više skroba kao i one koji imaju tamniju koru. Upravo je skrob ključan za to da krompir bude hrskav spolja, a mekan iznutra, rekao je za Greatist kuvar Pol Malvone.

Zatim, bitan je način na koji sečete krompiriće. Optimalna širina je oko 6 milimetara, bude li tanji lako će zagoreti, a ostaće sirov iznutra, a bude li deblji neće biti dovoljno hrskav.

Nakon toga, sledi ključni dio. Vlaga na krompirićima otežava pečenje jer se masnoća teže hvata za površinu krompira, zato ih pre pečenja osušite u kuhinjskoj krpi. A trik, odnosno tajni sastojak koji čini čuda za pomfrit je kukuruzno brašno kojim jednostavno malo pospite po krompirićima. Brašno odnosno skrob iz njega će pokupiti višak tečnosti i na krompiru stvoriti sloj koji će pomoći da postignete hrskavost kao u restoranima. Upravo je to ključno za dobijanje savršenog pomfrita. Dovoljna je kašičica kukuruznog brašna na kilogram krompira.

Takođe, nemojte krompire „utopiti“ u ulju. Dovoljna je kašika ulja na kilogram krumpira, a bitno je samo da svaki krompirić bude „obložen“ uljem.

Zatim ih ravnomerno rasporedite na podlogu za pečenje i ubacite u rernu koja prethodno treba da bude zagrejana. Idealna temperatura je oko 230 stepeni Celzijusa. Pecite ih oko 20 minuta, a na pola pečenja ih preokrenite na drugu stranu i imaćete savršene krompiriće, kao iz restorana.

