Koliko dugo PILETINA sme da stoji u zamrzivaču? Važno je da uradite 1 stvar

Kada stavljate bilo koju hranu u zamrzivač, uvek je pametno da preko kese stavite nalepnicu na kojoj ćete napisati datum zamrzavanja

A kada je reč o tome koliko dugo je bezbedno meso držati zamrznuto, pa ga nakon toga jesti, evo detalja. Prema preporukama američke Agencije za hranu i lekove, celo pile ili ćurka u zamrzivaču mogu da stoje do godinu dana. Međutim, kada se zamrzavaju komadi – pileća prsa, bataci ili krilca, najbezbednije je pojesti ih u roku od devet meseci. Iznutrice ne bi trebalo jesti ako su zamrznute bile duže od tri ili četiri meseca, a kada je reč o svežem mesu, može stajati i po nekoliko meseci zamrznuto, u zavisnosti od toga da li je reč o teletini, jagnjetini… – piše Najžena.

Američka Agencija za hranu i lekove preporučuje da se sirovi odresci u zamrzivaču čuvaju najduže do 12 meseci, a kotleti najduže do šest meseci.

Ukoliko ste meso zamrznuli nakon pečenja, možete da ga čuvate do godinu dana.

Sirova svinjetina narezana na komade može da se čuva u zamrzivaču najduže do šest meseci, a pečeno svinjsko meso od četiri meseca do godinu dana.

Prerađeno meso, poput slanine, kobasica, šunke i slično, ne bi trebalo da se drži u zamrzivaču duže od mesec ili dva, dok mleveno meso može da stoji tri do četiri mseca.

Kuvano meso i riba u zamrzivaču mogu da se čuvaju tri do četiri meseca, a kada je reč o ribi, sve zavisi od vrste. Naime, nemasna riba može da se drži u zamrzivaču od šest do osam meseci, a masna riba ima znatno kraći rok trajanja – od dva do tri meseca.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.