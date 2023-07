Kuvarica kaže da je ovo najveća greška koju mnogi prave kada pripremaju pečurke

Retko ćete kupiti pečurke koje su dovoljno čiste da odmah možete započeti s pripremom obroka. Iako vam se na prvi pogled čini da ih je najjednostavnije potopiti u vodu, ili oprati pod mlazom, to bi moglo dovesti do toga da počnu da trule pre nego ih ubacite u tiganj ili šerpu. Osim toga, pranjem se povećava rizik od toga da se u jelu aktiviraju bakterije i drugi patogeni.

Evo šta chef i sertifikovana nutricionistkinja Serena Pun kaže o tome koji je najbolji način čišćenja pečuraka, da biste bili sigurni u to da će ostati ukusne, zdrave i sigurne:

Zašto pranje nije dobro rešenje?

Pečurke se sastoje od 85 do 95 posto vode, kaže Pun, pa čak i najbrže ispiranje može razrediti njihov ukus i učiniti ih gumenastima ili kašastima. Kad apsorbuju previše vode, pečurke ne mogu postići hrskavu, aromatičnu teksturu. Umesto toga, one će biti natopljene vodom i vlažne, kaže.

Koji je najbolji način čišćenja pečuraka?

Pečurke su porozne i lako upijaju tečnost, objašnjava Pun, pa je često bolje samo ih obrisati vlažnim papirnatim ubrusom nego prati vodom. Iako različite sorte pečuraka mogu zahtevati različite metode čišćenja, ona uglavnom preporučuje držati se ove tehnike u tri koraka:

– pregledajte plesan, mrlje i prljavštinu na pečurkama

– vlažnim papirnatim ubrusom ili nežnom četkicom obrišite vidljivu prljavštinu ili plesan, s tim da posebno pažljivo treba počistiti donju stranu pečuraka, jer se tu mogu zavući bakterije i virusi

– nakon što ih temeljno očiste, osušite ih i stavite u čistu papirnatu kesu, nikako plastičnu, jer se u njima stvara kondenzacija pare i vlaga, pa bi pečurke ubrzo mogle postati sluzave

Ako nemate papirnatu kesu nego samo plastičnu, obavezno je ostavite delimično otvorenu, ili probušite rupe kako biste obezbedili cirkulaciju vazduha, savetuje Pun.

Kako biti siguran da su pečurke dovoljno čiste?

Pečurke koje ste kupili u prodavnici uzgajaju se u termički obrađenim kompostima koji su praktički sterilni, što znači da uglavnom nema patogena poput plesni, virusa, bakterija, buba i crva, kaže Pun. Osim toga, kuvanjem na odgovarajući način visoka temperatura ubija većinu preostalih patogena koji su se mogli zadržati, prenosi 24sata.hr.

Da biste bili što sigurniji držite se ove četiri stvari:

– Izaberite pečurke iz korpe u rinfuzi, ne one koje su prethodno pripremljene. Ako kupujete one u pakovanju, potražite one koje na plastičnom omotu imaju rupe, jer to omogućava cirkulaciju i sprečava rast bakterija, prenosi portal MindBodygreen.

– Odaberite pečurke koje su sveže, čvrste i nisu vidljivo oštećene ili pokvarene.

– Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, pre čišćenja pečuraka temeljno operite ruke i pribor koji pritom koristite.

– Pregledajte sve pečurke pojedinačno kako biste bili sigurni da nisu pokvarene.

