Mala tajna velikih majstora, oni ovako prave savršeno hrskave zlatne krompiriće

Nema ništa bolje od savršeno pečenog i hrskavog pečenog krompira. Za mnoge je to najbolji deo nedeljnog ručka, ali kako možete garantovati savršeno pečene krompire svaki put? Kuharica Mary Berry ima odgovor. Otkrila je svoj recept za zlatne krompire.

Volim krompire narezane na relativno sitne komade. Stavim ih kuvati u slanu vodu na šporetu, oko osam ili deset minuta, zatim iscedim vodu. Umešam ih u griz ili brašno i stavim da se peku s malo ulja, rekla je kuvarica.

Treba vam 1 kg krompira narezanog na komadiće, 60 grama griza, četiri kašike masti ili suncokretovog ulja i so po želji.

Počnite tako da prethodno zagrejete rernu na 220°C za rernu s ventilatorom ili na 200 °C za plinsku rernu. Krompir stavite u lonac s hladnom posoljenom vodom i kuhajte dok rubovi ne omekšaju.

Zatim ocedite krompire u cedilu dok se ne osuše, stavite ih natrag u lonac i protresite kako bi rubovi postali grubi (dodavanje poklopca će to olakšati). Dodajte griz i ponovno ih protresite po loncu dok ih griz potpuno ne prekrije.

Zagrejte pleh za pečenje, a zatim dodajte masnoću i pecite pet minuta bez krompira. Zatim dodajte krompir. Na kraju stavite majčinu dušicu u lim za pečenje pored krompira i stavite u rernu da se peku oko 45 do 55 minuta. Obavezno ih proverite na pola pečenja kako biste ih okrenuli. I to je to.

