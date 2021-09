Profi kuvar veruje da su u kuhinji potrebna 3 noža, a kad čujete zašto…

Profesionalni kuvar Andi Baragani objasnio je da su nam u kuhinji potrebna samo tri noža, a kada čujete zašto verovatno ćete se složiti sa njima

Kako kuvar objašnjava ovo tri noža treba da „rade za vas“, a ne da vi radite za njih i mučite se.

– Prvi među njima je pravi veliki kuvarski nož koji može biti dug od 17 do 27 centimetara i u njega ćete verovatno želeti najviše da uložite. Savetujem vam i da noževe nikad ne naručujute nego da ih kupujete uživo da vidite možete li nož uopšte da ga držite. Kuvarski nož će u principu biti vaš nož za sve, od sečenja piletine na delove do seckanja belog luka – kaže kulinarski mag i dodaje da nož mora biti veoma oštar.

Baragani potom dodaje da je najbitnije da nož bude oštar, a što se tiče malih noževa za ljušćenje kaže sledeće:

– Mislim da su ovi noževi previše podcenjeni. To je nož za baš detaljne poslove poput ljušćenja paradajza i ostalog povrća i voća ili, recimo, za uklanjanje peteljki s jagoda. Ovakav nož svato bi trebalo da ima i na njega ne bi trebalo trošiti puno novca, čak i ja koristim jedan s plastičnom drškom – kaže.

Poslednji nož koji treba da imate u arsenalu jeste nož sa zupcima, ili kako je u narodnu poznat „nož za hleb“.

– Mislim da ni ovaj nož ne dobija dovoljno pažnje. Da, idealan je za sečenje hleba, ali može se koristiti za mnoge druge stvari. Ovi noževi uglavnom su jeftini. Zupci zapravo rade za vas, pogotovo kada režete hleb sa veoma tvrdom korom. Rezultat su ujednačene i prozračne šnite hleba, dok bi, da koristite kuvarski nož, one bile spljoštene jer bi hleb morali prilično da stisnute da ga nasečete. Takođe, nož za hleb možete koristiti i da oljuštite ananas, pogotovo ako on još nije zreo do kraja i tvrd je – kaže on za „Bon Appetit“.

