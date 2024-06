Recept za hladnu i osvežavajuću supu idealnu za letnju žegu: Ne kuva se, a pravi se za tren

Gaspaćo, španska hladna supa, je pravo osveženje za vrele letnje dane. Ova tradicionalna poslastica pravi se od zrelog paradajza, krastavaca, crvenog luka i belog luka, a sve sastojke možete pronaći u vašem frižideru. Umesto da stojite pored vruće šporeta na najtoplijim danima godine, možete uživati u aromatičnom ukusu koji ovaj recept pruža.

Potrebni sastojci:

– 6 zrelih paradajza, oguljenih i naseckanih

– 1 glavica crvenog luka, sitno naseckana

– 1 krastavac, oguljen, bez semenki, naseckan

– 1 crvena ili zelena paprika, naseckana

– 2 štapa celera, naseckana

– 1 do 2 kašike naseckanog svežeg peršuna

– 2 kašike naseckanog svežeg vlašca

– 1 češanj belog luka, samleven

– 240 ml soka od paradajza ili 1 limenka pelata

– 60 ml crvenog vinskog sirćeta

– 60 ml ekstra devičanskog maslinovog ulja

– 1 kašika sveže isceđenog soka od limuna

– 2 kašičice šećera ili više po ukusu

-So i sveže mleveni biber po ukusu

Po želji za malo jači i puniji ukus: jedna kašičica Vorčester sosa i 6 ili više kapi Tabasko sosa (po ukusu)

Priprema:

Izmiksajte gaspaćo do željene teksture: Stavite sve sastojke u veliku činiju. Uz pomoć štapnog miksera ili blendera sve sastojke izmiksajte do željene gustine. Preporučljivo je mešati do neke srednje teksture, tako da ostanu poneki komadići, da smesa ne bude skroz glatka – za to je dovoljno mikser upaliti dva do tri puta.

Začinite i ohladite: Prilagodite količinu začina prema ukusu. Stavite u nereaktivnu posudu za skladištenje. (Imajte na umu da je paradajz kiseo). Ohladite nekoliko sati ili preko noći kako bi se ukusi pomešali i proželi.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept.

