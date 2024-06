Recept za super čorbu sa kupusom: Jednostavno i ukusno, a odlično za zdravlje

Ovo je recept za čorbu koja će očistiti vaš organizam i dati mu sve potrebne hranljive sastojke – prava je stvar za zdravlje! Priprema je jednostavna, a rezultati su zadivljujući!

Sastojci:

– 1 kg svežeg kupusa

– 1 veliki luk

– 1/2 litra gustog soka od paradajza

– 2 kašike šećera

– so i biber po ukusu

– ulje

– seckani peršun

Priprema:

1. U šerpi zagrejte malo ulja pa na njemu prodinstajte sitno iseckani luk.

2. Kupus isecite na trakice, posolite ga, dobro promešajte i pustite da odstoji pet minuta.

3. Na luk dodajte kupus i dinstajte dok povrće ne omekša. Za to će vam biti potrebno 10-15 minuta. U to sipajte gusti paradajz sok ili paradajz pelat, šećer, so i biber. Dobro promešajte i kuvajte još oko 15 minuta.

4. Pospite iseckani peršunom i poslužite toplo.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

