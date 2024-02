Slatko ili džem su vam se ušećerili? Ne bacajte ih, imamo trik za vas

U vreme naših baka, bilo je apsolutno nezamislivo da u kući nema domaćeg slatka. Ritual je bio da se ujutru, odmah nakon umivanja, pojede jedna kašičica i popije čaša vode.

Slatko se redovno služilo i uz kafu, ali često je teško zadržati se na jednoj kašičici. Ljubitelji ove vrste zimnice odlično znaju o čemu govorimo.

Ako ste od onih koji obavezno imaju po nekoliko tegli kod kuće, možda vam se nekada dogodilo da se neka preostala tegla, u međuvremenu, ušećerila.

Mnogi se pomire sa tim da su ostali bez slatkog od omiljenog voća, pa tako ušećerenu teglu, odnosno slatko u njoj, bace.

Za ovim nema potrebe, jer postoji rešenje za ovu situaciju. Pre svega, treba da znate da do kristalizacije dolazi kada dođe do greške tokom kuvanja, pa se slatko prekuva. Jer, ukoliko pustite da se do kraja zgusne na ringli, rizikujete da vam se ovo dogodi. Umesto toga, sklonite ga sa vatra dok je još tečno.

Ali, ukoliko ste ovaj momenat prevideli, evo kako da popravite „štetu“.

Ugrejte slatko na pari ili u mikrotalasnoj i pustite da se šećer istopi, a zatim ga prebacite u šerpu i dodajte malo tople vode, pa ga stavite da proključa na tihoj vatri, uz neprestano mešanje.

Nakon što se struktura bude ujednačila i postala glatka, dodajte limunsku kiselinu. Na jedan litar tečnosti idu dva grama limuntusa.

Toplo slatko sipajte u suve tegle, koje se posle okreću da se vakumiraju.

