Ubacite jedan tajni dodatak u kafu i ubrzaćete mršavljenje

Kafa je sama po sebi dobar saveznik u mršavljenju, ali može da bude još bolji.

Kafa će ubrzati metabolizam, a ako vežbate i pravilno se hranite to bi moglo da rezultira tanjim strukom i ravnijim stomakom. Naravno, za to bi trebalo da pijete čistu crnu kafu.

Nutricionista Liza Ričards upozorava da razni napici od kafe mogu dodati kalorije vašem dnevnom unosu i to bez da mi to odmah shvatimo. Osim toga, ako pijete zašećerenu kafu sa ukusima, od toga je odvikavanje teško, pa je najbolje držati se obične kafe, piše Eat This, Not That.

Postavlja se pitanje kako obična crna kafa može da se poboljša toliko da rezultira ravnijim trbuhom? Jednostavno, trebalo bi da joj dodate cimet.

“Cimet podstiče termogenezu u telu”, objašnjava Ričards.

To je proces zagrejavanja tela i on može da dovede do toga da sagorevamo više kalorija. Osim toga, cimet je prirodna opcija za podsticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji mogu da učine isto.

