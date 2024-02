Za više ukusa i hranljivost: Kad se dodaje koji začin u kuvanju

Čak i najjednostavnija jela mogu postati vrhunska uz dodatak nekoliko začina – po ukusu i nutritivnoj vrednosti. Ali da li postoji optimalno vreme za dodavanje začina tokom procesa kuvanja i da li pogrešno postupanje može da smanji efekte?

Da biste izvukli maksimum iz svakog jela, MBG prikupio je mišljenja stručnjaka za hranu da bi stekao uvid u najbolje vreme za dodavanje različitih začina tokom kuvanja i zašto.

Suvi vs. sveži začini

Bosiljak, peršun, luk, vlašac i kapar se lako i jeftinije uzgajaju kod kuće, a ako se dodaju jelima u svežem obliku, daju neuporedivo bolju aromu od sušenih začina.

Osušeni začini se koriste na početku kuvanja, a sveži se dodaju na kraju, što je glavno pravilo vrhunskih kuvara za izvlačenje što veće arome iz jela.

Kada dodati začine za aromu

Kada pokušavate da dobijete najviše ukusa od svakog začina, stručnjak za začine dr Kančan Koja preporučuje dodavanje različitih začina, bilja ili povrća u svakom koraku procesa kuvanja.

U tradicionalnim indijskim jelima, poput karija ili čorbe, ona kaže da je dodavanje celih začina u vruće ulje prvi korak. Slede aromatični začini kao što su beli luk, đumbir i crni luk. Na kraju posuti suvim začinima u prahu. Ova metoda nanošenja slojeva osigurava bogato, nijansirano i ukusno jelo svaki put.

Da bi svaki začin dobio još više ukusa, kuvar Akhtar Navab kaže da ih pržite pre kuvanja.

– Svi začini sadrže eterična ulja, a da bi ih oslobodila, moraju se aktivirati toplotom – objašnjava on u svojoj knjizi Good for you, a prenosi 24sata.hr.

Začini za veću nutritivnu vrednost

Što se tiče ishrane, toplota može aktivirati određena jedinjenja, ali deaktivirati druga. Zbog toga je važno dodati začine i na početku i na kraju procesa kuvanja, objašnjava Koia.

Kurkuma, na primer, sadrži moćno jedinjenje zvano kurkumin, koje je proučavano zbog svojih antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava. Nažalost, telo se ne apsorbuje uvek dobro kurkumin. Da bi ova svojstva bila dostupnija, Koia kaže da ih treba aktivirati toplotom i mastima. Drugim rečima, dodavanje kurkume u vrelo ulje na početku procesa kuvanja je najbolji način da se obezbedi optimalna ishrana.

Prema jednoj studiji, karanfilić i cimet su mogli da zadrže svoja antioksidativna svojstva kada se zagreju, tako da ove sastojke možete dodati na početku ili usred procesa kuvanja.

U istoj studiji, muskatni oraščić je zapravo pokazao povećanje svoje sposobnosti da se bori protiv aktivnosti slobodnih radikala kada se zagreje.

