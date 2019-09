Domaći kečap s renom i šargarepom

Sastojci

10 kg paradajza

3-4 čena belog luka

3-4 korena rena

4-5 korena veće šargarepe

2-3 vezice peršuna

4-5 listova lovora

1/2 litra vinskog sirćeta

1/2 kg šećera

so i biber po ukusu

Način pripreme

Kuvati isečen i očišćen paradajz, očišćen beli luk, očišćen i iseckani koren rena, očišćenu i na kolutove isečenu šargarepu, opran i na listiće iseckan peršun i lovorov list dok svi sastojci ne omekšaju. Skuvanu masu ohladiti, pa propasirati. Ostatke od pasiranja vraćati 3-4 puta dok se sav sok ne iscedi. Propasiranu masu vratiti da se kuva, pa joj dodati 1/2 litra vinskog sirćeta, 1/2 kg šećera i so i biber po ukusu. Sve to kuvati do željene gustine, sipati vruć kečap u zagrejane flaše (tegle), zatvoriti, pokriti i ostaviti da prenoći. Ohlađeni kečap premestiti u hladnu prostoriju i ne pomerati do upotrebe.

Pripremite zimnicu.

(Vesna, Beograd)