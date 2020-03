​„Bio je dim i haos“: Predsednik Partizana o incidentu u Budvi (video)

View this post on Instagram

Nakon sukoba sa navijačima u Budvi, policija je bacila suzvac zbog čega je usledio stampedo i opšti haos. Utakmica će se igrati sutra, bez prisustva publike. @office_waterpolopartizan Gledajte TV Partizan! IPTV (321), Supernova (111), Poštanet (278), Orion Telekom (310) #partizan #partizanbelgrade #kkpartizan #grobari #partizanovci #tvpartizan #bcpartizantv #partizanbc #bcpartizan #rkpartizan #jsdpartizan #vkpartizan #okpartizan #fkpartizan #fcpartizan #pfc