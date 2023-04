Adetokumbo: Da li želim da budem MVP treći put? Naravno da želim

MILVOKI – Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo izjavio je da misli da je u prethodnih pet godina on bio MVP NBA lige, prenosi madridski AS.

Ove sezone grčki košarkaš prosečno beleži 31 poen uz 12 skokova i 5,7 asistencija, dok je njegov tim prvi na tabeli Istočne konferencije sa 58 pobea i 24 poraza.

Priznanje za najkorisnijeg igrača NBA lige Adetokumbo je dobio 2019. i 2020. godine.

„Vidite, nikada ne pokušavam da stvorim narativ o radu koji ulažem i možda će mi to naškoditi, pošto verujem da sam bio MVP u poslednjih pet godina. Da li želim da budem MVP treći put? Naravno da želim. Ekstremno sam takmičarski nastrojen, pokušavam da svoj tim učinim plaćenim, za to sam ovde, za to sam plaćen. Te dve sezone kada sam osvojio nagradu, to su bile moje najlošije sezone u poslednjih pet godina, pogledajte statistiku. Ali nema veze, probao sam da izbegnem taj razgovor po svaku cenu. Neću da mi deca vide oca kako kuka zbog nagrade, neću da je osvojim na taj način“, izjavio je Adetokumbo.

