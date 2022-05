Ajntraht i Rendžers – borba za trofej u Ligi Evropa i plasman u Ligu šampiona

Fudbaleri Ajntrahta i Rendžersa boriće se sutra u Sevilji za trofej u Ligi Evropa i plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Za Ajntraht će to biti prilika da osvoji svoj prvi evropski trofej u više od 40 godina, a za Rendžers šansa za prvu titulu u nekom evropskom takmičenju u poslednjih 50 godina.

Trijumf u drugom po rangu evropskom takmičenju donosi i automatski plasman u grupnu fazu Lige šampiona sledeće sezone.

„Za Ajntraht, za navijače, za klub, za igrače (titula posle 42 godine) bi bila najvažnija stvar ikada“, rekao je trener nemačkog kluba Oliver Glazner, za sajt Evropske fudbalske unije (Uefa).

„To ima izuzetan značaj, veliki značaj i zato ćemo dati sve od sebe da se vratimo kući sa trofejom i provedemo jednu ili dve noći slaveći sa našim navijačima“, dodao je on.

Biće to prvo evropsko finale za tim iz Frankfurta otkako je pobedio Borusiju Menhengladbah 1980. godine u nemačkom finalu Kupa UEFA, prethodnici Lige Evropa.

Rendžers je bio blizu evropske slave kada je igrao u finalu Kupa UEFA 2008. godine, ali je izgubio od Zenita iz Sankt Peterburga.

Škotski klub traži svoj prvi evropski trofej otkako je osvojio Kup pobednika kupova 1972. godine.

Oba kluba imaju ogromnu bazu navijača, a očekuje se da će desetine hiljada ljudi doći u Sevilju ove nedelje, što je izazvalo zabrinutost lokalnih vlasti i Uefe.

Ranije tokom sezone bilo je nasilja navijača u tom gradu kada su Sevilja i Betis bili domaćini utakmica u okviru ovog takmičenja. Takodje, pre polufinala izmedju Ajntrahta i Vest Hema u Nemačkoj uhapšeno je više od 30 navijača posle sukoba pristalica ta dva kluba na više lokacija u gradu.

Navijači nemačkog kluba takodje su privukli naslovne strane kada je više od 30.000 uspelo da udje na Nou Kamp u Barseloni za revanš meč čevrtfinala.

Uefa je zatražila od navijača bez ulaznica da ne putuju u Španiju na finale i upozorila na opasnosti kupovine karata na sekundarnom tržištu.

Više od 40.000 mesta biće dostupno na stadionu „Ramon Sančes Pishuan“, ali je svakom klubu dodeljeno oko 10.000 ulaznica.

Zvaničnici Sevilje planirali su da otvore fan zone za smeštaj onih koji ne mogu da udju na stadion.

Rendžers, predvodjen kapitenom i najboljim strelcem Džejmsom Tavernijeom, izgubio je prve dve utakmice u grupi, ali je na kraju stigao do finala usput eliminišući dva nemačka kluba – Borusiju Dortmund u prvoj rundi nokaut faze i Lajpcig u polufinalu.

„Kada si u nokaut fazi, to je sve ili ništa, a karakter mojih igrača je izvanredan“, rekao je trener Rendžersa Djovani van Bronhorst, koji je angažovan u novembru nakon što je Stiven Džerard prešao u Aston Vilu.

„Biti u mogućnosti da pobedimo jake protivnike je zaista dobro, tako da imamo karakter da igramo ovo finale, imamo kvalitet, a imamo i veru. To je najvažnije, imati veru da možeš da pobediš“, dodao je on.

Ajntraht, predvodjen golmanom veteranom Kevinom Trapom, prošao je do finala bez poraza nakon što je eliminisao neke jake protivnike – Real Betis u osmini finala, Barselonu u četvrtfinalu i Vest Hem u polufinalu.

Tim iz Frankfurta pokušava da postane treći neporažen tim koji je osvojio titulu u eri Lige Evrope, posle Čelsija 2019. i Viljareala 2021. godine.

„Svaki tim koji dodje do finala je to zaslužio jer je to dugačak put. Morate da dobijete mnogo mečeva“, rekao je Glazner.

„Rendžers je eliminisao dva jaka kluba iz Bundeslige. To pokazuje da su veoma dobri i da su spremni za nemački fudbal, tako da očekujem izjednačeno i teško finale“, dodao je trener Ajntrahta.

Poslednji okršaj dva kluba bio je bolan za Rendžers. Škotski klub je primio po šest golova u svakoj od dve utakmice polufinala Kupa evropskih šampiona 1960. godine. Ajntraht je potom u finalu izgubio od Real Madrida sa 7:3.

Frankfurt se od tog finala nije vratio u najveće klupsko takmičenje Evrope, dok je Rendžers poslednji put nastupio u grupnoj fazi Lige šampiona u sezoni 2010/11.

Poslednji put kada je finale Kupa Uefa odigrano u Sevilji, 2003. godine, rival Rendžersa, ekipa Seltika izgubila je od Porta koji je tada sa klupe vodio Žoze Morinjo.

(Beta)

