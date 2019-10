Albanski scenario iz Beograda u Luksemburgu, dronom sa zastavom prekinuli utakmicu (video)

Utakmica između domaćeg Didelanža i azerbejdžanskog Karabaga prekinuta je u 30. minutu. Gosti iz Azerbejdžana vodili su 2:0 i igrali dobro, a onda je na teren uleteo dron koji je nosio zastavu Jermenije, prenose sportski mediji.

Nije poznato ko je upravljao dronom, ali je jasno da je on bio upućen gostujućim fudbalerima kao provokacija zbog poznate netrpeljivosti između Azerbejdžana i Jermenije koji su dugo u ratu za Nagorno-Karabag.

Crazy scenes at Dudelange vs. Qarabağ tonight as a drone carrying an Armenian flag, flies over center circle. Outraged Qarabag players from Azerbaijan pick up the ball and try to knock the drone out of the sky. #UEL game has now been suspended. pic.twitter.com/DH2YRIwD4W

— Casual Ultra (@thecasualultra) October 3, 2019