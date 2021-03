Alimpijević:Bursa je izazov,sledeće sezone podižemo lestvicu

BURSA – Trener košarkaša Burse Dušan Alimpijević rekao je da je turski klub došao kao odličan izazov posle perioda mirovanja u trenerskoj karijeri.

„U Turskoj su pooštrili mere kada su u pitanju strani treneri. Imao sam potrebnu licencu, jer sam do sada vodio ekipu u Evroligi i Bursa je došla kao odličan klub i izazov posle perioda mirovanja u mojoj trenerskoj karijeri“, rekao je Alimpijević u intervjuu za Maxbet sport.

Alimpijević je tursku ekipu preuzeo u novembru prošle godine, kada su košarkaši Burse imali samo tri prvenstvena trijumfa, a u Evrokupu nikoga nisu pobedili.

Bursa je u prošlom kolu matematički obezbedila opstanak u ligi pošto je nadigrana Karšijaka i sada su 10. mestu na tabeli sa 11 pobeda.

„Moram da priznam da je situacija bila potpuno drugačija od nekih mojih shvatanja kako košarka treba da se igra i kako ekipa mora da izgleda na treningu i na parketu. Bilo je tu dosta neprospavanih noći kako bi se oformila neka ideja da se promene neke stvari koje očigledno nisu funkcionisale. Tu moram zaista da pohvalim klub koji je stao iza mene i mojih odluka. Odmah po dolasku smo odlučili da se zahvalimo igraču koji je u tom momentu bio najbolji strelac ekipe, a još dok sam bio u avionu otišao je igrač koji je imao problema sa disciplinom. Odmah sam bio rekao da mi takav igrač ne treba. Klub je stao iz mojih odluka, nisu ništa dovodili u pitanje. Dali su mi poverenje i to zaista puno znači u tom momentu“, rekao je Alimpijević.

Kako kaže, sopstevnim primerom je hteo da pokaže da je radna etika vrlo bitan faktor u svemu.

„Videli su svi da sam do kasno u noć ostajao u kancelariji, radio sam na planu koji je prihvaćen od strane svih i sada možemo da kažemo da smo ispunili cilj, a to je opstanak u ligi koja je posle španske najkvalitetnija u Evropi. Na sve to smo prevazišli i probleme sa koronom. Došli smo do toga da nižemo pobede, upisali smo i trijumfe u Evrokupu, istorijske za klub. Moram da napomenem i Stefana Birčevića, momak koji je kasnije došao i svojim karakterom, profesionalizmom i zalaganjem dosta pomogao ovoj ekipi“, rekao je Alimpijević, koji je govorio i o dugoročnim planovima.

„Imam ugovor i sledeće sezone. Ljudi u klubu su već pričali da bi to moglo da se produži. Bitno mi je što su vrlo ozbiljni i korektni u svemu. Postavili su ambiciozan projekat sa ciljem da se podiže lestvica svake sezone. Kada sam došao, otvoreno su rekli da je cilj opstanak, a naredne sezone napad na plej-of. Odgovara mi da radim u takvim okolnostima“, zaključio je Alimpijević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.