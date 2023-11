Alkaras: Pokušaćemo da sprečimo Đokovićevu dominaciju

Španski teniser Karlos Alkaras rekao je danas da će zajedno sa ostalim teniserima pokušati da spreči Novaka Đokovića da dominira svetskim tenisom i naredne sezone.

„Đoković je rekao da je spreman da osvoji četiri grend slema i olimpijsko zlato, ali mi smo tu da ga sprečimo“, rekao je Alkaras u Meksiku, gde danas učestvuje u egzibicionom događaju.

Alkaras je ove sezone osvojio šest turnira, uključujući i Vimbldon, pobedom protiv Đokovića u finalu, ali je ostvario razočaravajuće rezultate u drugom delu sezone, pošto posle londonskog grend slema nije osvojio nijednu titulu.

„Prvi deo sezone je bio spektakularan, ali sam posle Vimbldona imao negativan period. Mislim da je to normalno i da treba izvući pouku iz takvih situacija“, rekao je 20-godišnji teniser.

On je onima koji ga kritikuju poručio da pripreme televizore i gledaju ga u 2024. pošto će to biti godina „puna energije“.

„Treniraćemo i borićemo se kako bi ta godina bila na istom nivou ili čak i bolja od ove godine“, dodao je Alkaras.

Alkaras, koji je do sada osvojio 12 titula, rekao je da se nije promenio otkako se probio na svetsku scenu.

„I dalje sam isti momak, to što sam postao poznat nije promenilo moju ličnost ni to kakav sam čovek, čak i uz sva očekivanja ljudi koji me porede sa Federerom ili Rafom. Pokušavam da te komentare ostavim po strani i koncentrišem se na sopstveno putovanje“, naveo je on.

Alkaras će u egzibicionom meču igrati protiv Amerkanca Tomija Pola, a pre njih na teren će Dankinja Karolina Voznijacki i Grkinja Marija Sakari.

(Beta)

