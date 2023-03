Alkaraz: Želim da igram sa Đokovićem kada je srpski teniser u najboljoj formi

MAJAMI – Španac Karlos Alkaraz izjavio je danas da želi da igra sa Novakom Đoković kada je srpski teniser u najboljoj formi, prenosi Jahu sports.

Alkaraz je izborio plasman u četvrtfinale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio Amerikanca Tomija Pola 6:4, 6:4. Novinari su po završetku meča pitali Španca da prokomentariše izjavu Đokovića, koji je pre mesec dana u intervjuu za „Nacional“ rekao da zna kada je u najboljoj formi da je najbolji na svetu.

Alkaraz i Đoković odigrali su samo jedan meč u karijeri i to prošle godine u polufinalu Mastersa u Madridu, a slavio je Španac 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

„Igrao sam sa Đokovićem kada je bio na sto odsto. Rekao bih da je u Madridu prošle godine igrao veoma, veoma dobro. Bilo je baš tesno. I saglasan sam sa njim. Kada je na sto odsto, onda je verovatno jedan od ili najbolji teniser na svetu“, rekao je Alkaraz.

Španski teniser je istakao da je bio impresioniran igrom Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu

„To što je on postigao je sjajno. Njegov nivo, na primer u Australiji, bio je neverovatan, to je bilo zaista na visokom nivou. Kao što sam rekao i ranije, želim da igram sa Đokovićem kada je na sto odsto i siguran sam da ću tada uživati. To je sve što mogu da kažem sada“, zaključio je Alkaraz.

Španac će u četvrtfinalu turnira u Majamiju igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica. Alkaraz će zadržati prvo mesto na ATP listi ako odbrani titulu u Majamiju.

(Tanjug)

