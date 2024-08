Alžirska bokserka u centru pažnje zbog nejasnog pola, protivnica joj predala meč

Alžirska bokserka Imani Kelif dobila je prvi meč na Olimpijskim igrama pošto joj je Italijanka Anđela Karini predala borbu posle 46 sekundi, a to je duel koji je danas privukao pažnju svetske javnosti.

Kelif je prošle godine diskvalifikovana sa Svetskog prvenstva zbog povišenog nivoa testosterona. Na DNK testiranju, koji su obavezni za boksere, u njenom uzorku otkriveno je prisustvo XY hromozoma, tipičnih za muški pol.

Karini i Kelif su razmenile nekoliko udaraca, pre nego što je italijanska bokserka predala borbu posle jakih udaraca u lice i u glavu. Posle proglašenja pobednika Karini nije pružila ruku protivnici, već je u ringu pala na kolena i zaplakala.

Ona je rekla da je predala borbu zbog jakih bolova u nosu, pošto nikada nije dobila toliko jake udarce u ringu.

„Zbog jakih bolova i iskustva boksera, rekla sam da je dosta, jer nisam želela, nisam želela, nisam mogla da završim meč“, rekla je Karini.

Ona je navela da nije merodavna da odluči da li bi Alžirki trebalo dozvoliti da se takmiči, ali da nema problema da se bori protiv nje.

„Nisam ovde da presuđujem. Ako je sportista ovakav i u tom smislu da li nije u redu ili je u redu, nije na meni da odlučim. Obavila sam svoj posao kao bokserka. Ušla sam u ring i borila se. To sam učinila uzdignute glave i slomljenog srca jer nisam prešla poslednji kilometar“, rekla je 25-godišnja Karini.

Kalif, koja će u ring u subotu, nije želela da razgovara sa novinarima.

„Slomljeno mi je srce jer sam borac. Otac me je naučio da budem ratnik. Uvek sam časno ulazila u ring i uvek sam verno služila svojoj zemlji. Ovoga puta to nisam mogla pošto više nisam mogla da se borim i to je bio kraj meča“, rekla je Karini.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je danas u poseti italijanskim sportistima u Olimpijskom selu, kritikovala je to što je Karini morala da boksuje protiv Kelif, rekavši da se od 2021. godine protivila tome da se sportistima sa genetski muškim karakteristikama dopušta da se takmiče protiv žena.

„Moramo da obratimo pažnju da, u pokušaju da ne diskriminišemo, mi zapravo diskriminišemo prava žena“, navela je ona.

Premijerka je rekla da je neophodno garantovani prava sportista, kako bi se svi ravnopravno takmičili.

Međunarodni olimpijski komitet je u utorak branio pravo Kelif da se takmiči. Olimpijski boks je ove godine prvi put dostigao rodni paritet, pa na takmičenju učestvuje 124 boksera i 124 bokserki.

„Svi koji učestvuju u ženskoj kategoriji se uklapaju u pravila. U njihovim pasošima piše da su žene“, rekao je portparol MOK Mark Adams.

Brojne bokserke su ove nedelje u Parizu upitane o toj situaciji. Mnoge su izrazile zabrinutost, dok su ostale pozvale na više razmatranja tog komplikovanog pitanja.

„Ne slažem se da to bude dozvoljeno, posebno u borilačkim sportovima to može da bude neverovatno opasno. Ali sada sam koncentrisana samo da prođem svaku borbu. Sparingovala sam sa bokserima u prošlosti, ali može biti opasno u borbi i trebalo bi to ozbiljno razmotriti. Dobro je što se o takvim stvarima priča“, rekla je australijska bokserka Kejtlin Parker.

(Beta)

