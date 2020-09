Amanović: Novak nema pravi tretman, ali oboriće sve rekorde

BEOGRAD – Novak Đoković nema u svetu tenisa tretman koji zaslužuje, ali sam uveren da će oboriti sve rekorde, za godinu ili dve, nije toliko ni bitno, kaže njegov dugogodišnji fizioterapeut Miljan Amanović.

Saradnja koja traje punih 13 godina prerasla je u pravo prijateljstvo, potom i kumstvo, a Amanović se nekih zajedničkih trenutaka prisetio u emisiji „Moj ugao“, u razgovoru sa poznatim novinarom Milanom Boškovićem.

„Ja sam posvetio ovaj deo svog života njemu i njegovom životu, jer svi mi živimo njegov život i njegov san, a istovremeno i svoj život i san. Tako da, sa jedne strane su se naši snovi ukrstili i ispreplitali tako da zajedno rastemo, on sa nama i mi svi sa njim”, ispričao je Amanović.

On se prisetio kako je 2007. godine, zahvaljujući poznanstvu sa Nenadom Zimonjićem, dobio poziv da se priključi Novakovom timu, govorio je o Đokovićevom režimu ishrane, u kojoj već dugo enma mesa, a nezaobilazna tema bila je i nedavna diskvalifikacija sa US Opena.

„Po pravilima je tako, mislim da nije imao nijednu olakšavajuću okolnost. Ne znam šta piše u toj knjizi pravila, ali pet minuta pre toga je imao loptu koju je „ošamario“. Da je tada dobio upozorenje, možda ne bi usledio naredni potez“.

Sledi Rolan Garos, koji bi mnogo lakše „pao“ da je osvojen US Open, ali motivacije sigurno neće nedostajati.

„Svakom turniru prilazi maksimalno ozbiljno. Da je osvojio US Open, bio bi to gren slem više, približio bi se Federeru na dve titule, ali da li će to sada biti ili za godinu ili dve, nije toliko ni bitno. Verujem da će oboriti rekord, ali ne znam kada“.

Amanović se dotakao i pričap o raznim Teorijama zavere, koje prate Đokovićevu poziciju u svetu tenisa.

„Stvari spolja izgledaju tako u pojedinim situacijama zaista. A sve što radi je u korist tenisa, apsolutno sve radi ispravno, on je fer-plej igrač. Osporavan je Adria Tour. Možda nema tretman koji bi trebalo da ima i koji zaslužuje. Ne mogu sada da prolazim kroz sve situacije koje su se dešavale, ali mislim da nema tretman koji treba da ima“.

Adria Tour bio je još jedan udarac za Novaka, ali i njegov tim.

„Veliki šok za sve nas u Zadru tada. Spremali smo se da idemo na finalni meč i stigla nam je poruka koja je izazvala šok. Prva misao nam je bila – ako je on pozitivan, onda smo svi. U Beogradu su svi testirani i bili su negativni, to zapravo i jeste bio jedan od glavnih uslova da se dođe. U tom trenutku jedina moguća stvar je bila karantin. Imali smo izolaciju 14 dana, bez kontakta sa ljudima, ograničeno kretanje, dostavljanje hrane, testirani smo tri puta i to je to. Bio je to veliki korak unazad“.

Amanović je izabrao i najteži Novakov meč, možda malo iznenađujuće, ali to je Vimbldon prošle godine i finale protiv Rodžera Federera, ispred čuvenog meča u Australiji i šest sati borbe protiv Rafaela Nadala.

„Meč u Australiji je fizički zahtevan za gledanje, ali mislim da mi je ovaj Vimbldon najteži bio. Možda i najslađi, ajde da tako kažem. Biti na Federerovoj omiljenoj podlozi – travi, protiv miljenika publike, koja je bila raspoložena prema Novaku tako kako je bila… I u Njujorku se lomio meč, ali ne tako da imaš osam meč lopti. To je prosto glava Novaka Đokovića“, zaključio je Amanović.

