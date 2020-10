Amerikanac ponovo proziva Novaka, odmah mu odgovorila Jelena (foto)

Poznato je da američki novinar Ben Rotenberg svaku priliku koristi da prozove Novaka Đokovića i da na nimalo džentlmenski način baci senku na sve što uradi ili kaže najbolji teniser sveta.

Ovog puta na meti Amerikanca nije se našao Novak lično, već njegov fizioterapeut Miljan Amanović i to zbog toga što je tokom polufinalnog meča Rolan Garosa snimljen na bez maske na licu.

That one “guy” has exemption from doctors. Not everything is Covid related. I on the other hand, have less official reason- stress related breathing issues when watching my husband play. Ppl surrounding us are all tested and negative. https://t.co/W32OsHTHHF

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) October 10, 2020