Amerikanci našli način da spreče scenario „Novak“

Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država i krovne organizacije tenisa, ATP i VTA, objavile su da će hok-aj tehnologija zameniti linijske sudije na ovogodišnjem Ju-es openu, kao i na sedam od devet turnira koji prethode poslednjem Gren slemu u sezoni.

Djokovic just hit a lines person in the neck with an errant ball after losing a point. And I think he knew it. Yikes. pic.twitter.com/05iVUtpQ0Z

— thehojo (@thehojo) September 6, 2020