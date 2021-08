Amerikanci pitali Novaka šta će mu pisati na grobu, ostavio ih u čudu

Novak Đoković se već nekoliko dana nalazi u Njujorku gde vredno trenira pred US Open koji počinje 30. avgusta.

Najbolji teniser sveta i čovek koji je osvojio sve tri grend slem titule ove godine želi da postane prvi igrač još od 1969. godine koji je osvojio „Kalendarski slem“.

U trenutku kada piše istoriju tenisa dobija i mnogo neobičnih pitanja, ali uvek je uspevao da odgovori sjajno. Interesovanje za njegove konferencije je nikada veće, pogotovo što ovog puta nema ni Rafaela Nadala ni Rodžera Federera.

U intervjuu za „Njujork Tajms“ Novak je pojasnio životnu filozofiju kojom se vodi.

„Devedeset devet odsto ljudi na ovoj planeti, ako ih pitate šta vam je najvažnije u životu, reklo bi da su to porodica, ljubav, zdravlje, sreća. Pa bih rekao te četiri stvari i dodao da želim da budem najbolji otac i muž što sam mogao biti. Takođe bih voleo da budem zapamćen kao osoba koja je davalac i osoba koja je brinula o drugima i ostavila trag u svetu i koja je inspirisala druge i koja je živela punim plućima. To je za mene definicija kako bih želeo da se osvrnem na svoj život poslednjih dana svog života“, rekao je Đoković.

A onda je usledilo najbizarnije pitanje u dugo, dugo vremena. Pitali su ga šta bi želeo da mu piše na nadgrobnom spomeniku, da li bi bio zadovoljan sa „Ovde leži grend slem osvajač“.

„Ne, ne, ne! Ako bi mi neko došao u posetu i gledao nadgrobni spomenik, ne bih želeo da bude napisano kako sam najbolji, najuspešniji teniser u istoriji. Naravno, to je veoma, veoma važan deo mog života i nešto čemu sam posvećen. Ali ako moram to da postavim na skalu i uporedim ono što je važnije, to mi ne pada na pamet“, ispalio je Đoković kao iz topa, a prenosi Njujork Tajms.

