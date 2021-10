Amerikanci tvrde da se Novak vakcinisao: „Ova fotografija je dokaz“

Veliku buru izazvale su novosti da će svi oni teniseri koji žele da igraju na prvom grend slemu u Australiji morati da se vakcinišu, a sada su Amerikanci želeli da dokažu da se i najbolji teniser sveta – vakcinisao!

Victoria Premier to Novak Djokovic: No vaccine, no Australian Open participationhttps://t.co/MyPtPZdVQb pic.twitter.com/yN3l4LXIxq

— TennisWorld USA (@TennisworldUSA) October 4, 2021