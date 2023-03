Anćeloti: Nismo zaslužili poraz, mnogo nas je koštao loš januar

BARSELONA – Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti izjavio je da madridski klub nije zaslužio da izgubi od Barselone u derbi meču 26. kola La Lige, prenose španski mediji.

Barselona je sinoć na Nou Kampu slavila rezultatom 2:1. Anćeloti je priznao da su igrači u svlačionici bili tužni i da ih boli poraz, ali je dodao da su ponosni na to kako su igrali.

„Zaslužili smo da pobedimo, ponosan sam na svoje igrače. Izgubili smo zbog sumnjivog ofsajda. Kada se sve sabere i oduzme, mnogo nas je koštao loš januar, pošto nismo dobro reagovali posle Svetskog prvenstva u Kataru. Trebalo nam je više vremena da pronađemo pravu formu“, rekao je Anćeloti.

On je istakao da Real neće odustati od borbe za titulu u La Ligi.

„Ako budemo igrali i dalje ovako, siguran sam da ćemo nešto da osvojimo ove sezone. La Ligu je sada praktično nemoguće osvojiti, ali nećemo da odustanemo. Međutim, čeka nas još Kup kralja i Liga šampiona“, zaključio je Anćeloti.

Barselona je prva na tabeli La Lige sa 12 bodova prednosti u odnosu na Real.

„Nije gotovo, definitivno. Ne osećamo se kao šampioni. To je korak napred i veoma sam srećan zbog igrača. Imamo izvanrednu atmosferu. Ono što oni rade se malo vrednuje. Imaju izvanredne rezultate i veoma sam ponosan na to kako igraju, kako se bore za svaku loptu, to morate da cenite“, istakao je trener Barselone Ćavi Ernandez.

