Anćeloti: Pocepaću diplomu ako Valverde ne da 10 golova

MADRID – Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti izjavio je da će pocepati diplomu ako Federiko Valverde ove sezone ne postigne najmanje 10 golova, prenose španski mediji.

Real je sinoć na svom terenu pobedio Lajpcig u meču drugog kola Lige šampiona 2:0, a prvi gol za madridski klub postigao je Valverde.

„Ono što je bilo čudno prošle godine jeste to da je postigao samo jedan gol. Ako ne možete da naterate takvog igrača da postigne najmanje deset golova u sezoni, onda bi trebalo da pocepate svoju trenersku diplomu i da se povučete. On ima kamen u nogama. Protiv Lajpciga je pogodio levom nogom. Nikada ga nisam video da tako šutira levom. On pokazuje da je siguran u svoje sposobnosti. A ima ih dosta. Međutim, da bismo rekli da je najbolji na svetu na svojoj poziciji, moraćemo da sačekamo još malo“, rekao je Anćeloti.

Valverde (24) je član Reala od 2017. godine. Urugvajski fudbaler je ove sezone postigao tri gola na osam mečeva.

Engleski mediji su juče objavili da su Čelsi i Liverpul želeli da angažuju Valverdea u letnjem prelaznom roku. Liverpul je čak ponudio 100 miliona evra za urugvajskog reprezentacija, ali čelnici Reala nisu želeli da prodaju Valverdea.

