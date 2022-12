Anćeloti: Srećan sam u Realu, ostajem u Madridu do kraja ugovora

MADRID – Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti demantovao je da se nalazi među kandidatima za novog selektora Brazila, preneo je italijanski Radio RAI.

Brazil je trenutno bez selektora, pošto je Tite podneo ostavku posle eliminacije protiv Hrvatske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kataru.

„Ne znam šta će da bude u budućnosti, ali sada sam srećan u Realu. Imam ugovor sa Realom do juna 2024. godine. Ostajem u klubu do kraja ugovora pod uslovom da me ne otpuste ranije“, rekao je Anćeloti.

Italijan je trenirao Real od 2013. do 2015. godine, a madridski klub je preuzeo u junu 2021.

„Biće vremena da razmislim o svojoj budućnosti“, dodao je italijanski stručnjak.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.