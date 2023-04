Anćeloti: Uveren sam da sam na pravom mestu, želim da ostanem u Realu

MADRID – Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti poručio je da želi da ostane u madridskom klubu do kraja ugovora, odnosno do 30. juna 2024. godine, prenose španski mediji.

Poznati italijanski stručnjak je nedavno dobio poziv da na kraju sezone preuzme fudbalsku reprezentaciju Brazila, koja je trenutno bez selektora, pošto je Tite smenjen po završetku Svetskog prvenstva u Kataru.

„Uveren sam da sam na pravom mestu, jer imam veliku podršku igrača i kluba. Ja sam odavno rekao kakvu budućnost želim“, rekao je Anćeloti.

Italijanski trener je istakao da je srećan u madridskom klubu.

„Imam ugovor sa Realom do leta 2024. godine, želim da ga odradim do kraja. A onda? Ako je Real srećan ostaću do 2024“, našalio se trener Reala.

Real je drugi na tabeli španske La lige sa 12 bodova manje od prvoplasirane Barselone.

(Tanjug)

