Andrade: Došao sam da pomognem Partizanu da uzme titulu

PTUJ – Novi fudbaler Partizana Patrik Andrade zvanično je promovisan danas kao novo pojačanje crno-belih.

Andrade je u četvrtak potpisao trogodišnji ugovor sa klubom iz Humske, a potom se priključio novim saigračima na pripremama u Sloveniji.

„U Partizan sam došao zato što je to pravi put i zato što je u pitanju veliki klub sa velikim brojem navijača. Razgovarao sam sa Rikardom i on je „deo slagalice“ koja je uticala da dođem ovde. Rekao mi je sve lepo o klubu, ljudima ovde. Imao sam i druge ponude. Kada sam saznao da me Partizan hoće brzo sam doneo odluku sa menadžerom i za dva dana sam odlučio da dođem ovde“, rekao je Andrade.

On je istakao da želi da pomogne Partizanu da osvoji titulu u Superligi Srbije.

„Došao sam da pomognem Partizanu da uzme titulu, da uzme što više ove godine i mislim da svi zajedno možemo da uspemo u tome. Ja sam neko ko želi da pomogne timu da pobeđuje, da napravi dobar posao. Spreman sam, a trener će da odluči kada ću da zaigram“, naveo je Andrade.

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev rekao je da Andrade ima karakter pobednika.

„Sve ostale kvalitete ćete svi da vidite. Glavni karakter je što je pobednik, a takvi nam trebaju“, rekao je Iliev i demantovao da će Bibras Natho dati „šesticu“ Andradeu, a da će izraelski reprezentativac zadužiti „desetku“.

(Tanjug)

